Друга хвиля: продовживши мобілізацію, Путін зробить своїй армії лише гірше — ISW

Аналітики повідомили, що мобілізація у РФ триває паралельно із закликом. Це дуже негативно впливає на підготовку солдатів.

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Російські офіційні особи готуються до продовження прихованої мобілізації. Це призведе до подальшого переповнення і так перевантаженого російського апарату формування збройних сил. Про це повідомили аналітики із американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті йдеться, що жителям Санкт-Петербурга почали приходити повістки з проханням з'явитися до військкоматів у 2023 році. Також з'являються повідомлення про те, що нова хвиля мобілізації розпочнеться у грудні 2022 або у січні 2023 року.

Повідомляється, що державні структури та підприємства продовжують готувати своїх співробітників до мобілізації, спрямовуючи їх на різноманітні програми навчання та мобілізаційні освітні курси.

Аналітики впевнені, що потенційна підготовка до нової хвилі мобілізації у тандемі з поточним осіннім закликом, ймовірно, суттєво навантажать і без того перевантажений російський апарат формування сил. Одночасно з мобілізацією 1 листопада у РФ розпочався військовий призов на термінову службу. Це, ймовірно, призведе до ще більш низької якості підготовки як мобілізованих новобранців, так і призовників, оскільки вони конкурують за недостатню підготовку.

Діяльність РФ на окупованих територіях України

Російська окупаційна влада та сили продовжують посилювати фільтраційні заходи на окупованих Росією територіях України. Окупанти евакуювали місцевих жителів, підозрюваних у проукраїнській діяльності, у Михайлівці Запорізької області та відправили їх до Тимошівки за допомогою місцевих колабораціоністів.

Також продовжуються спроби підірвати українську національну ідентичність. Так, окупаційна влада призначила громадянина Росії з Новосибірська директором середньої школи в Новоолександрівці Луганської області. Також окупаційна влада змусила українських держслужбовців підписати документи про відмову від українського громадянства.

Крім того, як сказано у звіті, росіяни доставили своїх лікарів та медичних інтернів на окуповані території України, оскільки українські медики відмовляються надавати медичні послуги пораненим російським солдатам.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали наслідки насильницького призову українців до армії Путіна. Експерти кажуть, що Росія може провести заклик українців, які мешкають на окупованих територіях. Однак це негативно позначиться на боєздатності її армії.

Ще нагадаємо, що за місяць із російських в'язниць зникли 23 000 ув'язнених, які були завербовані до групи "Вагнера". Такого різкого скорочення населення російських в'язниць не було з 2010 року: навіть у роки, коли оголошувалась наймасовіша амністія, і в період пандемії COVID-19, коли у РФ виносилося менше вироків.