Pornhub и Playboy отдадут прибыль ливанской порнозвезды Мии Халифы израильтянам, – СМИ

Сама Миа никак не комментирует информацию, которая циркулирует в прессе по поводу ее заработков.

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30-летняя американская порнозвезда ливанского происхождения Миа Халифа, публично поддержавшая действия ХАМАС по отношению к Израилю, осталась без доходов на Pornhub и Playboy. Ресурсы заморозили деньги актрисы кино для взрослых и перенаправили из в поддержку Израиля, сообщает Voice of Europe.

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Playboy разорвал отношения с Халифой из-за ее "отвратительной и предосудительной" поддержки ХАМАС, в ходе которой она даже призывала террористов снимать на видео свои злодеяния. Журнал для взрослых объявил о своем решении расстаться с моделью, которая присоединилась к его платформе Centerfold в феврале 2022 года.

"Мы пишем сегодня, чтобы сообщить вам о нашем решении прекратить отношения Playboy с Миа Халифой, включая удаление канала Playboy Миа на нашей платформе для авторов. Миа сделала отвратительные и предосудительные комментарии, прославляя нападения ХАМАС на Израиль и убийства невинных мужчин, женщин и детей. В Playboy мы поощряем свободу выражения мнений и конструктивные политические дебаты, но у нас есть политика абсолютной нетерпимости к разжиганию ненависти. Мы ожидаем, что Миа поймет, что ее слова имеют действия и последствия", — заявили в журнале.

Миа Халифа живет в США, но родилась в Бейруте (Ливан)

Кроме всего прочего Халифа уволена с должности советника в компании Red Light Holland, которая производит и распространяет "волшебные грибы".

"Это такой ужасный твит, Миа. Считайте себя немедленно уволенной. Более чем отвратительно. Пожалуйста, развивайтесь и становитесь лучше. Тот факт, что вы оправдываете смерть, изнасилование, избиение и захват заложников, действительно отвратителен. Никакими словами нельзя объяснить ваше невежество", – написал в Твиттере директор компании Тодд Шапиро.

В свою очередь ресурс 404 со ссылкой на представителя Pornhub утверждает, что информация о замораживании дохода порнозвезды не соответствует действительности.

"В одном видео, отредактированном с использованием логотипа MSNBC и драматической музыки, жирным шрифтом, наложенным на фотографии Халифы, написано: "Миа Халифа потеряла свой доход от своих видео на Pornhub. Вот как порнозвезда заплатила за поддержку ХАМАСа".

Далее в видео утверждается, что Pornhub пожертвовал средства Израилю. Он также включает фальшивую цитату, приписываемую бывшему генеральному директору Pornhub Ферасу Антуну, в которой говорится, что Pornhub показал миру, что "не только американцы могут брать у арабов и отдавать евреям". Представитель Pornhub подтвердил 404 Media, что эти утверждения ложны. Видео и содержащиеся в нем утверждения явно являются фальшивыми", – говорится в публикации.

Что касается Халифы, то она не стала извинятся за свои высказывания.

"Я просто хочу убедиться, что есть кадры в 4K, на которых мои люди ломают стены тюрьмы под открытым небом, в которую их выгнали из домов, чтобы у нас были хорошие варианты для книг по истории, в которых написано о том, как они освободились от апартеида… Я поддерживаю всех людей, борющихся с угнетением, сейчас и всегда, проведите исследование, прежде чем просить меня инвестировать в ваш маленький проект, я из Ливана, вы сошли с ума, ожидая, что я буду на стороне колониализма", – заявила она.

Ранее Фокус писал, что Миа Халифа спровоцировала антиизраильский конфликт в соцсетях.