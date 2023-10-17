Правительство Израиля ответило Джиджи Хадид на ее пост-поддержку Палестины (фото)

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года модель поддержала гражданских пострадавших с обеих сторон конфликта.

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28-летняя американская супермодель Джиджи Хадид столкнулась с негативной реакцией со стороны израильского правительства после того, как обнародовала пост в поддержку Палестины на фоне войны между боевиками ХАМАС и Израилем, обострение которой случилось 7 октября 2023 года.

Накануне звезда подиумов, чей отец, Мохамед Хадид, является палестинцем, опубликовала в своем Instagram пост, в котором говорилось: "Нет ничего еврейского в том, как израильское правительство относится к палестинцам".

"Осуждение израильского правительства не является антисемитизмом, а поддержка палестинцев не означает поддержку ХАМАС", — добавила тогда Хадид.

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Супермодель Джиджи Хадид поддержала палестинцев

Однако официальный аккаунт Государства Израиль отреагировал на публикацию модели палестинского происхождения.

"Нет ничего доблестного в расправе ХАМАС над израильтянами", — написали они. "Осуждение ХАМАС за то, что они являются (ИГИЛ), не является анти-Палестиной, и поддержка израильтян в их правах против варварских террористов является правильным делом".

Фото: Скріншот

Затем официальный аккаунт Израиля прямо спросил американскую модель: "@gigihadid ты спала на прошлой неделе?"

"Или ты просто хорошо закрываешь глаза на то, что еврейских младенцев убивают в их домах? Твое молчание очень четко показало твое положение".

Фото: Скріншот

Израильское правительство также опубликовало фотографию окровавленной детской комнаты, добавив: "Если ты не осуждаешь это, твои слова НИЧЕГО не значат".

Джиджи Хадид высказалась в поддержку пострадавших гражданских людей

На прошлой неделе супермодель осудила "терроризацию невинных людей" после нападений на Израиль, в результате которых, как сообщается, погибли более 1400 израильтян.

Напомним, прибыль ливанской порнозвезды Мии Халифы, которая поддержала ХАМАС, отдадут на помощь израильтянам.

Также Фокус писал о реакции израильских актрис Галь Гадот и Натали Портман на события 7 октября 2023 года.