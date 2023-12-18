Белла Хадид продемонстрировала стильный теплый образ (фото)
Знаменитость сделала ставку на трикотаж в конце года.
27-летняя американская супермодель Белла Хадид продемонстрировала стильный образ, отправляясь на шопинг в Ист-Виллидж в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.
Звезду подиумов палестинского происхождения заметили, когда она зашла в магазин очков и ознакомилась с товарами. Позже Белла пробиралась по людным улицам большого города.
Во время похода по магазинам Хадид надела серый трикотажный топ без рукавов, который демонстрировал ее подтянутые руки.
Модель также надела такие же брюки, которые плотно облегали ее ноги.
Младшая сестра Джиджи Хадид добавила немного темноты своему образу с помощью кожаных туфель на высоком каблуке, а также несла с собой куртку.
Из аксессуаров Белла продемонстрировала несколько золотых украшений, прозрачные очки и кожаную сумочку.
Во время прогулки по Нью-Йорку знаменитость сменила несколько разных пар очков. Ее темные ровные пряди спадали каскадом на спину и сочетались с тонами одежды модели.
Напомним, бренд Dior заменил Беллу Хадид после многих лет сотрудничества на израильтянку Мэй Тагер.
Также Фокус писал о реакции Беллы Хадид на обострение военного конфликта между Израилем и Палестиной.