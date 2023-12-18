Белла Хадид продемонстрировала стильный теплый образ (фото)

Знаменитость сделала ставку на трикотаж в конце года.

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27-летняя американская супермодель Белла Хадид продемонстрировала стильный образ, отправляясь на шопинг в Ист-Виллидж в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду подиумов палестинского происхождения заметили, когда она зашла в магазин очков и ознакомилась с товарами. Позже Белла пробиралась по людным улицам большого города.

Во время похода по магазинам Хадид надела серый трикотажный топ без рукавов, который демонстрировал ее подтянутые руки.

Белла Хадид Фото: Getty Images

Модель также надела такие же брюки, которые плотно облегали ее ноги.

Младшая сестра Джиджи Хадид добавила немного темноты своему образу с помощью кожаных туфель на высоком каблуке, а также несла с собой куртку.

Из аксессуаров Белла продемонстрировала несколько золотых украшений, прозрачные очки и кожаную сумочку.

Белла Хадид Фото: Getty Images

Во время прогулки по Нью-Йорку знаменитость сменила несколько разных пар очков. Ее темные ровные пряди спадали каскадом на спину и сочетались с тонами одежды модели.

Напомним, бренд Dior заменил Беллу Хадид после многих лет сотрудничества на израильтянку Мэй Тагер.

Также Фокус писал о реакции Беллы Хадид на обострение военного конфликта между Израилем и Палестиной.