Белла Хадид замечена на публике с новым бойфрендом (фото)

Впервые о романе модели и наездника стало известно осенью 2023 года.

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27-летняя американская супермодель Белла Хадид вышла на прогулку с новым бойфрендом. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду подиумов палестинского происхождения заметили в Нью-Йорке с наездником Аданом Бануэлосом, 34.

Модель продемонстрировала свое подтянутое телосложение в стильном ансамбле. Белла была в черных леггинсах с заниженной талией, а также в соответствующем топе, который лишь частично застегивался спереди. Хадид обула пару белых кроссовок.

Ее темные пряди спадали на плечи и были откинуты от лица черной повязкой. Белла выбрала минимум аксессуаров и добавила к образу несколько колец на каждую руку, а также солнцезащитные очки прямоугольной формы и красную сумку.

Между тем избранник Беллы Хадид был в яркой куртке, которую впоследствии в тот же день носила сама модель. Он надел черную бейсболку, футболку и брюки.

Белла Хадид и Адан Бануэлос

Впервые о новых романтических отношениях модели стало известно в октябре 2023 года, когда они были замечены за поцелуями в Техасе. До этого знаменитость длительное время встречалась с арт-директором Марком Калманом.

Белла Хадид и Марк Калман Фото: bellahadid

Напомним, Беллу Хадид и Адана Бануэлоса заметили за поцелуями на публике.

Также Фокус писал о конфликте Беллы Хадид и модного дома Dior.