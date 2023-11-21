Поклонники Беллы Хадид начали громить бутики Dior

Ранее появились новости о том, что Беллу заменили на модель из Израиля, но оказалось, что контракт Хадид с брендом закончился еще в прошлом году.

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В соцсетях появилось видео того, как люди с закрытыми лицами и с флагами Палестины громят бутик Dior. Видео подписано: "Это для тебя Белла". Оно появилось после слухов о том, что Беллу Хадид, модель палестинского происхождения, бренд заменил на израильскую модель Мэй Тагер. Что оказалось лишь слухами. Видео появилось на странице издания Brennende Frage.

Где было снято видео – неясно. Также непонятно, был ли это единичный случай. Но подпись к видео свидетельствует, что погром был спровоцирован необоснованным утверждением о том, что Диор заменил супермодель Беллу Хадид израильской моделью Мэй Тагер из-за недавних комментариев Хадид по поводу войны между Израилем и ХАМАС.

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Погром бутика Диор

Но контракт Хадид с роскошным домом моды закончился в марте 2022 года, рассказал Associated Press инсайдер.

Пользователи соцсетей утверждали, что Dior прекратил сотрудничество с Беллой Хадид, потому что она разместила сообщение в поддержку палестинцев, и бренд заменил ее в новой рекламной кампании израильской моделью Мэй Тагер.

Инсайдер утверждает, что контракт Беллы Хадид с роскошным домом моды закончился в марте 2022 года, задолго до последнего конфликта Израиля и Палестины. И хотя Тагер — одна из нескольких моделей, появившихся в праздничной кампании Dior 2023 года, она и раньше появлялась в рекламных кампаниях бренда. Но главной звездой в последнее время была актриса Аня Тейлор-Джой.

Белла Хадид, чей отец — палестинец, неоднократно выступала с публичными высказываниями, критикуя израильское правительство и поддерживая палестинцев, с тех пор, как в 2016 году она была назначена послом бренда косметики Dior.

Белла Хадид Фото: Instagram @bellahadid

После того как разразился последний конфликт между Израилем и ХАМАСом, 23 октября она опубликовала заявление в Instagram, в котором заявила, что оплакивает гибель невинных людей и призывает последователей оказать давление на своих лидеров, чтобы они защищали гражданское население в Секторе Газа.

Когда в последующие дни Dior выпустил свою новую праздничную рекламную кампанию — с участием Мэй Тагер — пользователи социальных сетей попытались связать эти два события вместе, предположив, что Хадид была уволена из-за ее заявления.

"Dior заменил Беллу Хадид на израильскую модель в своей последней рекламной кампании. Это произошло после того, как Белла Хадид выступила в поддержку Палестины", — говорится в одном посте, получившем более 11 000 лайков на X, платформе, ранее известной как Twitter. На платформе также распространялся хештег с призывом бойкотировать бренд.

Инсайдер, который не пожелал называть свое имя, сообщил, что контракт Хадид с Dior закончился больше года назад, в марте 2022 года, и не был продлен.

Причину ухода Хадид он не назвал, заявив лишь, что это было коммерческое решение. Место Беллы заняли другие модели, и это не была Мэй Тагер.

Тагер была одной из нескольких моделей в рекламных кампейнах, но они были сосредоточены вокруг Ани Тейлор-Джой, которая с 2021 года является послом бренда Dior по всему миру.

Недавно сестры Хадид вместе с матерью Иоландой Хадид появились на траурной службе по президенту IMG Models Ивану Барту, который умер в возрасте 60 лет.