Шанувальники Белли Хадід почали громити бутики Dior

Раніше з'явилися новини про те, що Беллу замінили на модель з Ізраїлю, але виявилося, що контракт Хадід із брендом закінчився ще минулого року.

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У соцмережах з'явилося відео того, як люди із закритими обличчями і з прапорами Палестини громлять бутик Dior. Відео підписано: "Це для тебе Белла". Воно з'явилося після чуток про те, що Беллу Хадід, модель палестинського походження, бренд замінив на ізраїльську модель Мей Тагер. Що виявилося лише чутками. Відео з'явилося на сторінці видання Brennende Frage.

Де було знято відео — незрозуміло. Також незрозуміло, чи був це поодинокий випадок. Але підпис до відео свідчить, що погром був спровокований необґрунтованим твердженням про те, що Діор замінив супермодель Беллу Хадід на ізраїльську модель Мей Тагер через нещодавні коментарі Хадід з приводу війни між Ізраїлем і ХАМАС.

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Погром бутика Діор

Але контракт Хадід із розкішним будинком моди закінчився в березні 2022 року, розповів Associated Press інсайдер.

Користувачі соцмереж стверджували, що Dior припинив співпрацю з Беллою Хадід, бо вона розмістила допис на підтримку палестинців, і бренд замінив її в новій рекламній кампанії ізраїльською моделлю Мей Тагер.

Інсайдер стверджує, що контракт Белли Хадід з розкішним будинком моди закінчився в березні 2022 року, задовго до останнього конфлікту Ізраїлю і Палестини. І хоча Тагер — одна з кількох моделей, що з'явилися у святковій кампанії Dior 2023 року, вона і раніше з'являлася в рекламних кампаніях бренду. Але головною зіркою останнім часом була актриса Аня Тейлор-Джой.

Белла Хадід, чий батько — палестинець, неодноразово виступала з публічними висловлюваннями, критикуючи ізраїльський уряд і підтримуючи палестинців, відтоді, як 2016 року її призначили послом бренду косметики Dior.

Белла Хадід Фото: Instagram @bellahadid

Після того, як вибухнув останній конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом, 23 жовтня вона опублікувала заяву в Instagram, в якій заявила, що оплакує загибель невинних людей і закликає послідовників чинити тиск на своїх лідерів, щоб вони захищали цивільне населення в Секторі Газа.

Коли в наступні дні Dior випустив свою нову святкову рекламну кампанію — за участю Мей Тагер — користувачі соціальних мереж спробували пов'язати ці дві події разом, припустивши, що Гадід була звільнена через її заяву.

"Dior замінив Беллу Хадід на ізраїльську модель у своїй останній рекламній кампанії. Це сталося після того, як Белла Хадід виступила на підтримку Палестини", — ідеться в одному пості, який отримав понад 11 000 лайків на X, платформі, раніше відомій як Twitter. На платформі також поширювався хештег із закликом бойкотувати бренд.

Інсайдер, який не побажав називати своє ім'я, повідомив, що контракт Хадід з Dior закінчився понад рік тому, у березні 2022 року, і його не було продовжено.

Причину відходу Хадід він не назвав, заявивши лише, що це було комерційне рішення. Місце Белли зайняли інші моделі, і це не була Мей Тагер.

Тагер була однією з кількох моделей у рекламних кампейнах, але вони були зосереджені навколо Ані Тейлор-Джой, яка з 2021 року є амбасадоркою бренду Dior у всьому світі.

Нещодавно сестри Хадід разом із матір'ю Іоландою Хадід з'явилися на жалобній службі за президентом IMG Models Іваном Бартом, який помер у віці 60 років.