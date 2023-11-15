Джіджі Хадід зʼявилася на публіці з мамою Йоландою (фото)

Знаменитості стали гостями жалобної служби за президентом IMG Іваном Бартом, який помер у віці 60 років.

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28-річна американська супермодель Джіджі Хадід та її мати Йоланда Хадід, 59, були помічені на траурній службі за колишнім президентом IMG Models Іваном Бартом. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів та її мама зʼявилися на публіці в Нью-Йорку.

Джіджі одягнула чорний шкіряний піджак з v-подібним вирізом і додала до образу чорні штани. На ногах знаменитості палестинського походження була пара шкіряних туфель з гострим носом. Молодша Хадід зібрала своє світле волосся в акуратний пучок і одягла окуляри-авіатори. Вона тримала в руках чорну лаконічну сумочку.

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Джіджі Хадід Фото: Getty Images

Зі свого боку, Йоланда одягла укорочені чорні штани та темно-сірий піджак, покритий чорним мереживом. Вона додала до образу багатошарові золоті намиста та маленькі сережки.

Колишня фотомодель несла маленьку чорну шкіряну сумочку, коли прямувала до машини. Йоланда взула чорні шкіряні чоботи на шпильці з гострим носком, а також одягла окуляри в авіаторському стилі.

Її світле волосся було зібрано в гладкий пучок, а на обличчі був легкий макіяж.

Йоланда Хадід Фото: Getty Images

Окрім Джіджі, Йоланда Хадід також стала мамою доньки Белли та сина Анвара, яких народила від забудовника Мохаммеда Хадіда.

Йоланда Хадід з доньками

Нагадаємо, родині Хадід почали погрожувати після їхньої публічної підтримки Палестини.

Також Фокус писав про розвиток особистого життя Джіджі Хадід.