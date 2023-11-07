Бредлі Купер та Джіджі Хадід дуже швидко переходять до нових етапів стосунків

Інсайдер розповів, що найбільше подобається актору в його новій обраниці.

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Стали відомі нові подробиці про романтичні стосунки Бредлі Купера, 48, та Джіджі Хадід, 28. Про це пише Page Six.

Роман голівудського актора та моделі палестинського походження розвивається доволі швидко, розповідає джерело видання.

"Їхні стосунки на стероїдах", — зізнається інсайдер.

Зіркову пару вперше помітили разом на вечері на початку жовтня 2023, і з того часу вони кілька разів знову разом зʼявлялися на публіці.

"Це дуже швидко стає серйозним, — додає джерело. — Вони разом щодня".

За словами іншого інсайдера, 48-річного актора приваблює не тільки краса супермоделі, а й її розум.

"Він вважає її інтелектуально цікавою", — каже джерело.

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Бредлі Купер та Джіджі Хадід

Обоє виховують дітей від попередніх союзів. У Купера підростає донька Лея від моделі Ірини Шейк. Вони розійшлися у 2019 році на фоні чуток про роман актора та Леді Гаги.

Тим часом Хадід виховує трирічну доньку Хай від союзу зі співаком Зейом Маліком, з яким закінчила стосунки восени 2021 року.

Зейн Малік та Джіджі Хадід Фото: Instagram gigihadid

Нагадаємо, як Ірина Шейк ставиться до стосунків колишнього бойфренда з 28-річною моделлю.

Також Фокус писав про романтичне побачення Бредлі Купера та Джіджі Хадід у театрі.