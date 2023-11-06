Джіджі Хадід та Бредлі Купер у парних образах вирушили на побачення (фото)

Зірковий дует обрав темні аутфіти для листопадової прогулянки в Нью-Йорку.

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28-річна американська супермодель Джіджі Хадід знову була помічена на побаченні з актором Бредлі Купером, 48. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів палестинського походження вийшла з приватного клубу Zero Bond разом з номінантом на премію "Оскар" після того, як вона провела час зі співачкою Тейлор Свіфт та іншими знаменитостями, серед яких були Селена Гомес, Софі Тернер, Кара Делевінь.

Молода мама обрала для осіннього вечора в компанії подруг та ймовірного коханого чорну мінісукню-сорочку. Вона зібрала своє волосся в тугий пучок, йдучи лише на кілька кроків попереду Купера.

Тим часом голівудський актор та батько однієї дитини був у куртці-бомбері та темній шапочці. Бредлі тримав одну руку в кишені, вирушаючи на прогулянку з Хадід.

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Бредлі Купер та Джіджі Хадід

Бредлі Купер та модель Ірина Шейк, які розсталися у 2019 після чотирьох років роману, виховують 6-річну доньку Лею, а Джіджі виховує свою 3-річну доньку Хай з колишнім, співаком Зейном Маліком.

Джіджі Хадід з донькою Фото: Instagram/Gigi Hadid

"Нещодавно Джіджі та Бредлі спілкувалися і зближувалися через своїх дочок, коли Бредлі запросив її на побачення", — сказало джерело, а потім додало: "Він переслідував її, і вона була безперечно зацікавлена та схвильована".

Нагадаємо, Бредлі Купер з новою ймовірною коханою вирушив на побачення під дощем.

Також Фокус писав про ставлення Ірини Шейк до роману Бредлі Купера з Джіджі Хадід.