Брэдли Купер и Джиджи Хадид очень быстро переходят к новым этапам отношений

Инсайдер рассказал, что больше всего нравится актеру в его новой избраннице.

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Стали известны новые подробности о романтических отношениях Брэдли Купера, 48, и Джиджи Хадид, 28. Об этом пишет Page Six.

Роман голливудского актера и модели палестинского происхождения развивается довольно быстро, рассказывает источник издания.

"Их отношения на стероидах", — признается инсайдер.

Звездную пару впервые заметили вместе на ужине в начале октября 2023 года, и с тех пор они несколько раз снова вместе появлялись на публике.

"Это очень быстро становится серьезным, — добавляет источник. — Они вместе каждый день".

По словам другого инсайдера, 48-летнего актера привлекает не только красота супермодели, но и ее ум.

"Он считает ее интеллектуально интересной", — говорит источник.

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Брэдли Купер и Джиджи Хадид

Оба воспитывают детей от предыдущих союзов. У Купера подрастает дочь Лея от модели Ирины Шейк. Они разошлись в 2019 году на фоне слухов о романе актера и Леди Гаги.

Тем временем Хадид воспитывает трехлетнюю дочь Хай от союза с певцом Зейом Маликом, с которым закончила отношения осенью 2021 года.

Зейн Малик и Джиджи Хадид Фото: Instagram gigihadid

Напомним, как Ирина Шейк относится к отношениям бывшего бойфренда с 28-летней моделью.

Также Фокус писал о романтическом свидании Брэдли Купера и Джиджи Хадид в театре.