Брэдли Купер и Джиджи Хадид сходили на очередное свидание (фото)

Новоиспеченная пара не скрывает чувств на публике, несмотря на то, что не комментирует свой роман. Накануне их заметили в Нью-Йорке.

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49-летний американский актер Брэдли Купер и 28-летняя модель Джиджи Хадид держались за руки во время еще одного романтического свидания в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов палестинского происхождения носила зеленый свитшот с изображением Микки и Минни Маус, белые широкие брюки и коричневые кроссовки.

Молодая мама дополнила свой наряд Disney кожаной сумкой Miu Miu "Arcadie" за 2850 долларов, черной шапочкой и поясом, а также несколькими золотыми подвесками.

Актер фильма "Маэстро" тем временем был в черных брюках, клетчатой рубашке и синем пальто.

Брэдли Купер и Джиджи Хадид

Купер и его бывшая девушка, модель Ирина Шейк, делят 50/50 совместную опеку над своей шестилетней дочерью Леей после разрыва в 2019 году.

Тем временем Джиджи воспитывает трехлетнюю дочь Хай от шестилетних отношений с музыкантом Зейном Маликом, которые закончились в 2021 году на фоне слухов о домашнем насилии со стороны певца к матери модели Иоланде Хадид.

Брэдли Купер с дочерью Фото: Getty Images

О новом романе Брэдли Купера и Джиджи Хадид стало известно осенью 2023 года. После этого пару много раз замечали на свиданиях, однако официально они не комментируют свою личную жизнь.

Напомним, Брэдли Купер вышел на красную дорожку "Оскара-2024" не с Джиджи Хадид.

Также Фокус писал о другом свидании Брэдли Купера и Джиджи Хадид.