Не Джиджи Хадид: какая женщина сопровождала Брэдли Купера на "Оскар 2024"

Глория Кампано не впервые поддерживает сына на престижной церемонии. В 2022 году она уже была вместе с Брэдли на "Оскаре".

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После того как стало известно, что супермодель Джиджи Хадид не появится на церемонии "Оскар-2024", чтобы поддержать Брэдли Купера, номинированного на премию за "Лучшую мужскую роль", поклонники начали гадать, кто составит ему компанию на красной дорожке. Не ошиблись те, кто делал ставку на маму актера Глорию Кампано, с которой Брэдли уже не раз выходил в свет. Мировые таблоиды облетели фото и видео, где актер и режиссер весело позирует в компании матери многочисленным фотографам в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Купер выглядел эффектно в двубортном черном смокинге с заостренными лацканами. Он сочетал его с необычными брюками-клеш и классическими черными туфлями и проигнорировал галстук.

63-летняя Кампано выбрала черное приталенное платье и черный атласный жакет. Свои светлые волосы она уложила в стильную стрижку, которая частично закрывала ее серо-голубые солнцезащитные очки-авиаторы.

Мать и сын держались за руки.

Фото: Getty

Они не в первый раз появляются на "Оскаре" вдвоем. В 2022 году Глория уже сопровождала сына на мероприятии.

Ранее предполагалось, что именно на "Оскаре-2024" Джиджи и Брэдли официально заявят о своих отношениях, появившись на публике впервые как пара, однако Хадид решила провести этот вечер со своей трехлетней дочерью.

Напомним, Фокус писал, что Брэдли Купер купил дом рядом с Джиджи Хадид.