Джиджи Хадид не поддержит Брэдли Купера на "Оскаре": что случилось

Супермодель решила провести вечер со своей трехлетней дочерью. На красную дорожку Брєдли, вероятнее всего, війдет со своей мамой.

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28-летняя американская супермодель Джиджи Хадид, которая встречается с оскароносным актером и режиссером Брэдли Купером (49 лет), не будет сопровождать его на церемонию награждения премией "Оскар". Она решила провести этот вечер с трехлетней дочерью, сообщает Entertainment Tonight.

Брэдли номинирован в категории "Лучшая мужская роль", но вопрос, с кем он появится на красной дорожке, остается открытым. Вероятнее всего, это будет мать актера Глория Кампано.

По словам источников, отсутствие Джиджи никак не повлияет на их отношения.

"Брэдли и Джиджи искренне счастливы. Они прекрасно проводят время вместе, преуспевают как пара и совместно воспитывают детей с обеих сторон. Все ладят друг с другом, и это хорошая динамика между всеми сторонами. Зейн (Зейн Малик – отец Хай, дочери Хадид) продолжает участвовать в роли отца. Ирина (Ирина Шейк – мать Леи, шестилетней дочери Купера) по-прежнему занимается своим делом и счастлива в своей жизни. Все становятся зрелыми и сосредотачиваются на своих детях", – заявил один из информаторов.

Брэдли Купер с дочерью Леей

Другой инсайдер добавил, что роман Брэдли и Джиджи становится "многообещающим", и они "полностью увлечены друг другом".

Купер не собирается оставаться на афтепати, которую традиционно устраивает Vanity Fair, а отметит церемонию с мамой и близким другом, отмечают СМИ.

Впервые о романе актера и модели заговорили в октябре прошлого года, когда их заметили вместе на ужине в Нью-Йорке. После этого они часто появлялись вдвоем, все больше подогревая слухи.

Хадид и Купер также провели вместе День святого Валентина и уже даже обсуждали свое будущее.

"Они прекрасно общаются друг с другом здоровым, открытым и честным способом. Они с нетерпением ждут движения вперед", – поделился один из друзей пары. Совсем недавно актер купил дом неподалеку от поместья Хадид.

Джиджи Хадид

Последний проект Брэдли, "Маэстро", получил в общей сложности семь номинаций на "Оскар", в том числе за лучшую мужскую роль (Купер), лучшую женскую роль (Кэри Маллиган) и лучший фильм.

В течение сезона награждений этого года актер появлялся на различных церемониях: на "Золотом глобусе", SAG Awards и BAFTA 2024 года, и был номинирован на лучшую мужскую роль во всех категориях.

Ранее Фокус писал, что Брэдли Купер признался, что был "напуган", когда получил роль в сериале "Секс в большом городе".