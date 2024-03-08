Джіджі Хадід не підтримає Бредлі Купера на "Оскарі": що сталося

Супермодель вирішила провести вечір зі своєю трирічною донькою. На червону доріжку Бредлі, найімовірніше, вийде зі своєю мамою.

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28-річна американська супермодель Джіджі Хадід, яка зустрічається з оскароносним актором і режисером Бредлі Купером (49 років), не супроводжуватиме його на церемонію нагородження премією "Оскар". Вона вирішила провести цей вечір із трирічною донькою, повідомляє Entertainment Tonight.

Бредлі номінований у категорії "Найкраща чоловіча роль", але питання, з ким він з'явиться на червоній доріжці, залишається відкритим. Найімовірніше, це буде мати актора Глорія Кампано.

За словами джерел, відсутність Джіджі ніяк не вплине на їхні стосунки.

"Бредлі та Джіджі щиро щасливі. Вони чудово проводять час разом, досягають успіху як пара і спільно виховують дітей з обох сторін. Усі ладнають одне з одним, і це хороша динаміка між усіма сторонами. Зейн (Зейн Малік — батько Хай, дочки Хадід) продовжує брати участь у ролі батька. Ірина (Ірина Шейк — мати Леї, шестирічної дочки Купера), як і раніше, займається своєю справою і щаслива у своєму житті. Усі стають зрілими і зосереджуються на своїх дітях", — заявив один з інформаторів.

Бредлі Купер із донькою Леєю

Інший інсайдер додав, що роман Бредлі та Джіджі стає "багатообіцяючим", і вони "повністю захоплені одне одним".

Купер не збирається залишатися на афтепаті, яку традиційно влаштовує Vanity Fair, а відзначить церемонію з мамою і близьким другом, зазначають ЗМІ.

Уперше про роман актора і моделі заговорили в жовтні минулого року, коли їх помітили разом на вечері в Нью-Йорку. Після цього вони часто з'являлися удвох, дедалі більше підігріваючи чутки.

Хадід і Купер також провели разом День святого Валентина і вже навіть обговорювали своє майбутнє.

"Вони чудово спілкуються одне з одним у здоровий, відкритий і чесний спосіб. Вони з нетерпінням чекають руху вперед", — поділився один із друзів пари. Зовсім недавно актор купив будинок неподалік від маєтку Хадід.

Джіджі Хадід

Останній проект Бредлі, "Маестро", отримав загалом сім номінацій на "Оскар", зокрема за найкращу чоловічу роль (Купер), найкращу жіночу роль (Кері Малліган) і найкращий фільм.

Протягом сезону нагороджень цього року актор з'являвся на різних церемоніях: на "Золотому глобусі", SAG Awards і BAFTA 2024 року, і був номінований на кращу чоловічу роль у всіх категоріях.

Раніше Фокус писав, що Бредлі Купер зізнався, що був "наляканий", коли отримав роль у серіалі "Секс у великому місті".