Брэдли Купер признался, что был "напуган", когда получил роль в сериале "Секс в большом городе"

Актер назвал звезду культовой картины Сару Джессику Паркер "невероятной". В эпизоде они на короткое время познакомились.

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49-летний американский актер Брэдли Купер рассказал о своем актерском дебюте в сериале "Секс в большом городе" во время выступления на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре. Об этом пишет People.

Купер впервые появился на экране в роли Джейка в эпизоде "Они стреляют в одиноких людей, не так ли?", который вышел в эфир во время второго сезона популярного шоу HBO в 1999 году.

Брэдли Купер на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре Фото: Getty Images

Актер признался, что был удивлен, когда узнал, что получил желанную телевизионную роль.

"Я проходил прослушивание для этого, и на тот момент я еще не понимал, что ты когда-нибудь сможешь получить эту работу", — вспоминает Брэдли.

Брэдли Купер в сериале "Секс в большом городе"

Актер рассказал, что он нервничал после кастинга, поскольку понял, что ему придется научиться управлять спортивным автомобилем после того, как он солгал о своих способностях во время прослушивания.

"Я помню, когда мне позвонили, я был напуган. "Что ты имеешь в виду, что я действительно должен это сделать?" Я не мог управлять машиной, поэтому они отправили меня в школу вождения, и я был просто напуган", — вспоминает бойфренд Джиджи Хадид.

Впрочем, в конце концов к съемкам привлекли двойника, чтобы он управлял транспортным средством.

Брэдли Купер в сериале "Секс в большом городе"

В эпизоде герой Купера познакомился с Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер). Актер признался, что съемки были "действительно веселыми", а также назвал Джессику Паркер "невероятной".

Сара Джессика Паркер Фото: Коллаж: Фокус

Напомним, Брэдли Купер и Джиджи Хадид подтвердили свой роман.

Также Фокус писал о взаимоотношениях Брэдли Купера с его бывшей девушкой Ириной Шейк.