Брэдли Купер признался, что был "напуган", когда получил роль в сериале "Секс в большом городе"
Актер назвал звезду культовой картины Сару Джессику Паркер "невероятной". В эпизоде они на короткое время познакомились.
49-летний американский актер Брэдли Купер рассказал о своем актерском дебюте в сериале "Секс в большом городе" во время выступления на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре. Об этом пишет People.
Купер впервые появился на экране в роли Джейка в эпизоде "Они стреляют в одиноких людей, не так ли?", который вышел в эфир во время второго сезона популярного шоу HBO в 1999 году.
Актер признался, что был удивлен, когда узнал, что получил желанную телевизионную роль.
"Я проходил прослушивание для этого, и на тот момент я еще не понимал, что ты когда-нибудь сможешь получить эту работу", — вспоминает Брэдли.
Актер рассказал, что он нервничал после кастинга, поскольку понял, что ему придется научиться управлять спортивным автомобилем после того, как он солгал о своих способностях во время прослушивания.
"Я помню, когда мне позвонили, я был напуган. "Что ты имеешь в виду, что я действительно должен это сделать?" Я не мог управлять машиной, поэтому они отправили меня в школу вождения, и я был просто напуган", — вспоминает бойфренд Джиджи Хадид.
Впрочем, в конце концов к съемкам привлекли двойника, чтобы он управлял транспортным средством.
В эпизоде герой Купера познакомился с Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер). Актер признался, что съемки были "действительно веселыми", а также назвал Джессику Паркер "невероятной".
Напомним, Брэдли Купер и Джиджи Хадид подтвердили свой роман.
Также Фокус писал о взаимоотношениях Брэдли Купера с его бывшей девушкой Ириной Шейк.