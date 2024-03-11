Не Джіджі Хадід: яка жінка супроводжувала Бредлі Купера на "Оскар 2024"

Глорія Кампано не вперше підтримує сина на престижній церемонії. У 2022 році вона вже була разом із Бредлі на "Оскарі".

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Після того як стало відомо, що супермодель Джіджі Хадід не з'явиться на церемонії "Оскар-2024", щоб підтримати Бредлі Купера, номінованого на премію за "Найкращу чоловічу роль", шанувальники почали гадати, хто складе йому компанію на червоній доріжці. Не помилилися ті, хто робив ставку на маму актора Глорію Кампано, з якою Бредлі вже не раз виходив у світ. Світові таблоїди облетіли фото і відео, де актор і режисер весело позує в компанії матері численним фотографам у театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

Купер мав ефектний вигляд у двобортному чорному смокінгу із загостреними лацканами. Він поєднував його з незвичайними штанами-кльош і класичними чорними туфлями та проігнорував краватку.

63-річна Кампано обрала чорну приталену сукню і чорний атласний жакет. Своє світле волосся вона уклала в стильну стрижку, яка частково закривала її сіро-блакитні сонцезахисні окуляри-авіатори.

Мати і син трималися за руки.

Фото: Getty

Вони не вперше з'являються на "Оскарі" удвох. У 2022 році Глорія вже супроводжувала сина на заході.

Раніше передбачалося, що саме на "Оскарі-2024" Джіджі та Бредлі офіційно заявлять про свої стосунки, з'явившись на публіці вперше як пара, проте Гадід вирішила провести цей вечір зі своєю трирічною донькою.

Нагадаємо, Фокус писав, що Бредлі Купер купив будинок поруч із Джіджі Хадід.