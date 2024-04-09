"Моя любовь": Белла Хадид публично обратилась к новому бойфренду (фото)

Об отношениях модели и ковбоя известно с осени 2023 года. 8 апреля 2024 года Адан отметил 35-летие.

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27-летняя американская супермодель Белла Хадид трогательно поздравила с 35-м днем рождения своего бойфренда Адана Бануэлоса. Снимки с именинником звезда подиумов палестинского происхождения опубликовала в Instagram.

"С днем рождения, моя любовь", — написала Белла.

В частности, младшая сестра Джиджи Хадид показала ряд романтических кадров с новым бойфрендом. На большинстве из них пара обнималась и целовалась. Также на фото появились жеребцы, ведь Адан является опытным всадником и ковбоем.

Фото: Instagram Bella Hadid Фото: Instagram Bella Hadid Фото: Instagram Bella Hadid Фото: Instagram Bella Hadid Фото: Instagram Bella Hadid Фото: Instagram Bella Hadid Фото: Instagram Bella Hadid Фото: Instagram Bella Hadid Фото: Instagram Bella Hadid

Именинник — мексиканско-американский ковбой и дрессировщик лошадей. Его еще в возрасте 28 лет ввели в Зал славы наездников Национальной ассоциации конного спорта.

Белла Хадид и Адан Бануэлос Фото: Instagram Bella Hadid

Как известно, теперь Белла Хадид проводит много времени в Техасе, уделяя больше времени Адану.

Впервые о новых романтических отношениях звезды глянца стало известно в октябре 2023 года, когда пара была замечена за поцелуями. До этого Белла длительное время встречалась с арт-директором Марком Калманом, а также певцом The Weeknd.

Напомним, Dior разорвали соглашение с Беллой Хадид после ее поддержки Палестины, заменив звезду израильской моделью.

Также Фокус писал о свидании Беллы Хадид и Адана Бануэлоса.