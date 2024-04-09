"Моє кохання": Белла Хадід публічно звернулася до нового бойфренда (фото)

Про стосунки моделі та ковбоя відомо з осені 2023 року. 8 квітня 2024 Адан відзначив 35-річчя.

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27-річна американська супермодель Белла Хадід зворушливо привітала з 35-м днем народження свого бойфренда Адана Бануелоса. Знімки з іменинником зірка подіумів палестинського походження опублікувала в Instagram.

"З днем народження, моє кохання", — написала Белла.

Зокрема, менша сестра Джіджі Хадід показала низку романтичних кадрів з новим бойфрендом. На більшості з них пара обіймалася та цілувалася. Також на фото зʼявилися жеребці, адже Адан є досвідченим вершником та ковбоєм.

Фото: Instagram Bella Hadid Фото: Instagram Bella Hadid Фото: Instagram Bella Hadid Фото: Instagram Bella Hadid Фото: Instagram Bella Hadid Фото: Instagram Bella Hadid Фото: Instagram Bella Hadid Фото: Instagram Bella Hadid Фото: Instagram Bella Hadid

Іменинник — мексикансько-американський ковбой і дресирувальник коней. Його ще у віці 28 років ввели до Зали слави наїзників Національної асоціації кінного спорту.

Белла Хадід та Адан Бануелос Фото: Instagram Bella Hadid

Як відомо, тепер Белла Хадід проводить багато часу в Техасі, приділяючи більше часу Адану.

Уперше про нові романтичні стосунки зірки глянців стало відомо в жовтні 2023, коли пара була помічена за поцілунками. До цього Белла тривалий час зустрічалася з арт-директором Марком Калманом, а також співаком The Weeknd.

Нагадаємо, Dior розірвали угоду з Беллою Хадід після її підтримки Палестини, замінивши зірку ізраїльською моделлю.

Також Фокус писав про побачення Белли Хадід та Адана Бануелоса.