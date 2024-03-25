Бредлі Купер та Джіджі Хадід сходили на побачення в Нью-Йорку (фото)

Для виходу зіркова пара обрала темні куртки. Вони відвідали бродвейську виставу.

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49-річний американський актор Бредлі Купер і 28-річна модель Джіджі Хадід насолоджувалися бродвейським побаченням напередодні. Про це пише Daily Mail.

Закохані трималися за руки, виходячи з шоу "Свіні Тодд: Демон-цирульник з Фліт-стріт" у Нью-Йорку.

І актор, і зірка подіумів були в чорних шкіряних куртках, а Бредлі говорив по мобільному телефону, поки вони виходили з театру.

Бредлі Купер та Джіджі Хадід

Модель палестинського походження зʼявилася в гірчичних плісированих штанах із високою талією та коричневому топі в тон, одягненому поверх білої блузки.

Коричневий пояс підтягував вбрання. Джіджі також носила чорний клатч та лофери.

Обраниця Бредлі Купера продемонструвала свою нову зачіску, адже нещодавно вона зробила каре.

Джіджі Хадід та Бредлі Купер

Зірка глянців додала в ролі аксесуарів золоті сережки-кільця та намисто.

Тим часом виконавець головної ролі у фільмі "Маестро" одягнув сіру шапочку та бежевий шарф поверх куртки та темних штанів. Актор носив окуляри зі сріблястою оправою.

Про новий роман Купера та Хадід стало відомо восени 2023 року. Після цього їх багато разів помічали на побаченнях, проте офіційно знаменитості не коментують своє особисте життя.

Нагадаємо, Бредлі Купер вийшов на червону доріжку "Оскару-2024" з мамою.

Також Фокус писав про інше побачення Бредлі Купера та Джіджі Хадід.