Джіджі Хадід та Бредлі Купер хочуть познайомити своїх доньок: реакція Ірини Шейк

Від попередніх стосунків у Джіджі Хадід підростає донька Хай, а в Бредлі Купера — Лея. Наразі пара всерйоз задумалася про створення власної родини.

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49-річний американський актор Бредлі Купер готовий перейти до нового етапу у стосунках з моделлю Джіджі Хадід, 28. Про це пише Life and Style.

Після п’яти місяців роману зірка фільму "Маестро" і модель палестинського походження готові зробити наступний крок. Йдеться про знайомство з дочками.

"Діти для них на першому місці, і вони дуже чекають, чи зможуть вони успішно поєднати свої сім’ї, плануючи спільне майбутнє", — зізнається джерело, близьке до пари.

Джіджі та Бредлі ведуть серйозні дискусії, як зробити це знайомство максимально легким, адже діти в такому юному віці швидко привʼязуються до людей.

Доньці Купера від моделі Ірини Шейк Леї незабаром буде сім років, а спадкоємиці Джіджі від співака Зейна Маліка Хай лише три роки.

Бредлі Купер з донькою Фото: Getty Images

Ірина Шейк, як повідомляється, дала своє благословення на знайомство.

"Вона знайома з Джіджі роками", — зазначає інсайдер.

Втім, Зейн Малік не в захваті від такого повороту подій, адже вважає, що Хай таким чином "заплутається". Попри це, Джіджі робитиме так, як вважає за краще сама.

Джіджі Хадід з донькою Фото: Instagram/Gigi Hadid

Раніше повідомлялося, що Джіджі та Бредлі офіційно дебютують на публіці під час церемонії "Оскар", проте цього не сталося, а актор традиційно прийшов на червону доріжку зі своєю мамою.

Про новий роман Купера та Хадід стало відомо восени 2023 року. Після цього їх багато разів помічали на побаченнях, проте офіційно знаменитості не коментують своє особисте життя.

Нагадаємо, Бредлі Купер вийшов на червону доріжку "Оскару-2024" з мамою.

Також Фокус писав про побачення Бредлі Купера та Джіджі Хадід.