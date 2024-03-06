Бредлі Купер готовий оприлюднити свої стосунки з Джіджі Хадід: коли це станеться

Голлівудський актор та зірка подіумів зустрічаються з осені 2023 року. Офіційно вони не коментують своє особисте життя.

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49-річний американський актор Бредлі Купер готується до оприлюднення своїх стосунків із супермоделлю Джіджі Хадід, 28, на церемонії "Оскар-2024". Про це повідомляє Page Six.

Друзі голлівудської зірки розповідають, що Купер, якого напередодні номінували на престижну кінопремію за фільм "Маестро", відвідає вечірку Vanity Fair зі своєю новою дівчиною.

Про роман зірки подіумів та колишнього бойфренда Ірини Шейк відомо з жовтня 2023, проте офіційно вони не коментують своє особисте життя. Лише на початку 2024 року пару помітили, коли вони гуляли, тримаючись за руки.

Джіджі Хадід Фото: instagram gigihadid

"Це безперечно стає серйознішим, вони повністю закохані одне в одного", — розповідає інсайдер.

Як відомо, Джіджі приєднається до Бредлі на вечірці після вручення премії "Оскар-2024".

"Я не знаю, чи будуть вони разом ходити по килимовій доріжці Vanity Fair, але вони приєднаються всередині", — зізнається джерело.

Бредлі Купер та Джіджі Хадід

Втім, на самій червоній доріжці "Оскару" Купер, швидше всього, знову зʼявиться зі своєю мамою Глорією Кампано, як робив це вже багато разів. Донька актора від Ірини Шей не приєднається до зіркового батька, хоча шестирічна Лея зіграла одну з ролей у фільмі "Маестро".

Джіджі Хадід також виховує трирічну доньку Хай від Зейна Маліка, з яким розійшлася восени 2021 року.

Бредлі Купер з мамою Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ірина Шейк та Бредлі Купер уникають одне одного.

Також Фокус писав про побачення Бредлі Купера та Джіджі Хадід.