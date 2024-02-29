Не відчував звʼязку: Бредлі Купер дав рідкісний коментар про доньку Лею

Лея — перша та поки єдина дитина голлівудського актора. Вона народилася у 2017 році в союзі Бредлі Купера та Ірини Шейк.

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Американський актор Бредлі Купер зізнався, що йому було важко відчути зв’язок зі своєю дочкою від моделі Ірини Шейк, Леєю, коли вона народилася. Виконавець головної ролі у фільмі "Маестро" з’явився напередодні в подкасті Декса Шепарда Armchair Expert.

Актор зазначив, що перші кілька місяців життя первістка не розумів, коли інші батьки казали: "Я б помер через секунду за свою дитину".

"Перші вісім місяців — я навіть не знаю, чи справді я люблю цю дитину", — зізнався колишній бойфренд Ірини Шейк.

Бредлі Купер з донькою Фото: Getty Images

"Це мій досвід", — продовжив Купер.

Актор зізнався, що не був упевнений лише кілька місяців її життя.

"А потім раптом питання не виникає", — додав він.

Голлівудський актор зізнався, що відтоді він намагався стати кращою людиною, щоб "заподіяти найменшу шкоду, яку [він] міг би завдати [його] доньці".

"Я не впевнений, що вижив би, якби не був батьком… Ваша ДНК підкаже вам, що є щось важливіше за вас", — сказав він.

Лея народилася в березні 2017 року в союзі Бредлі Купера та моделі Ірини Шейк. У 2019 вони розійшлися на фоні чуток про роман актора з Леді Гагою.

Згодом ходили чутки про примирення пари, проте вони проводили разом час лише заради спільної дитини. Донька Бредлі Купера вже навіть знялася в кіно, виконавши коротку роль у фільмі "Маестро".

Бредлі Купер з донькою Фото: Getty Images

Нагадаємо, наразі ж Бредлі Купер зустрічається з іншою моделлю — Джіджі Хадід.

Також Фокус писав про страх Бредлі Купера перед зйомками в серіалі "Секс і місто".