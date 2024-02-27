Бредлі Купер підтверджує роман з Джіджі Хадід (фото)

Зіркову пару помітили на черговому побаченні. Знаменитості обрали для виходу стильні образи.

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49-річний американський актор Бредлі Купер вирушив на побачення з моделлю Джіджі Хадід, 28. Про це пише Just Jared.

Закохану пару помітили під час сніданку в Чайнатауні на Мангеттені.

Купер був одягнений у штани та чорний світшот з капюшоном "Музиканти Нью-Йоркської філармонії" — це символ Леонарда Бернстайна, легендарного диригента та композитора українського походження, якого актор грав у фільмі "Маестро". До образу батько однієї дитини додав сіру шапку та сонцезахисні окуляри. Він тримав у руках телефон.

Тим часом Джіджі продемонструвала стильний, майже весняний образ. Зірка подіумів палестинського походження одягла білий топ, коричневий кардиган та вільні джинси. Волосся молода мама зібрала в пучок та додала до образу білі окуляри та яскраву сумочку.

Бредлі Купер та Джіджі Хадід

У грудні 2023 повідомлялося, що Купер навіть купив будинок неподалік від сімейної кінної ферми своєї дівчини в Пенсільванії. Як відомо, нерухомість розташована неподалік від ферми матері Джіджі Йоланди Хадід.

Бредлі та Джіджі познайомила його колишня партнерка та мати його дочки Ірина Шейк. Про роман пари почали ходити чутки восени 2023.

Джіджі Хадід Фото: Getty Images

Нова дівчина голівудського актора виховує трирічну доньку Хай від музиканта Зейна Маліка. Тим часом у Купера підростає шестирічна спадкоємиця Лея від Шейк.

Нагадаємо, Ірина Шейк та Бредлі Купер уникають одне одного.

Також Фокус писав про прогулянку Джіджі Хадід та Бредлі Купера за руки.