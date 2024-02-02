Ірина Шейк та Бредлі Купер уникають одне одного (фото)

Колишня пара прибула до школи доньки Леї. Втім, разом їх не помітили.

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49-річний голівудський актор Бредлі Купер та модель Ірина Шейк, 38, трималися на відстані одне від одного, коли вони прибули окремо до школи своєї шестирічної доньки Леї в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Колишні закохані підтримували дружні стосунки після розриву у 2019 році, проте напередодні "повністю уникали одне одного", за словами інсайдера.

Після того, як Бредлі привів свою маленьку доньку, Шейк "прийшла сама" приблизно через п’ять хвилин.

Купер був у темно-синьому укороченому пальті, окулярах, джинсах і світлих кросівках з коричневими вставками, коли тримав свою єдину спадкоємицю за руку.

Бредлі Купер з донькою

Тим часом мама Леї була в повністю чорному ансамблі від Aritzia, включаючи довге пальто, окуляри, сережки-кільця та черевики на шпильці.

Ірина Шейк

Попри те, що вони вирішили публічно ігнорувати одне одного, Шейк нещодавно назвала актора "найкращим батьком", про якого вона могла лише мріяти.

Наразі актор зустрічається з моделлю Джіджі Хадід, яка також виховує доньку від попередніх стосунків зі співаком Зейном Маліком.

Тим часом Ірина почала стосунки з футболістом Томом Бреді.

Нагадаємо, Бредлі Купер та Джіджі Хадід підтвердили свій роман.

Також Фокус писав про нові деталі щодо роману Ірини Шейк та Тома Бреді.