Ірина Шейк та Бредлі Купер уникають одне одного (фото)
Колишня пара прибула до школи доньки Леї. Втім, разом їх не помітили.
49-річний голівудський актор Бредлі Купер та модель Ірина Шейк, 38, трималися на відстані одне від одного, коли вони прибули окремо до школи своєї шестирічної доньки Леї в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.
Колишні закохані підтримували дружні стосунки після розриву у 2019 році, проте напередодні "повністю уникали одне одного", за словами інсайдера.
Після того, як Бредлі привів свою маленьку доньку, Шейк "прийшла сама" приблизно через п’ять хвилин.
Купер був у темно-синьому укороченому пальті, окулярах, джинсах і світлих кросівках з коричневими вставками, коли тримав свою єдину спадкоємицю за руку.
Тим часом мама Леї була в повністю чорному ансамблі від Aritzia, включаючи довге пальто, окуляри, сережки-кільця та черевики на шпильці.
Попри те, що вони вирішили публічно ігнорувати одне одного, Шейк нещодавно назвала актора "найкращим батьком", про якого вона могла лише мріяти.
Наразі актор зустрічається з моделлю Джіджі Хадід, яка також виховує доньку від попередніх стосунків зі співаком Зейном Маліком.
Тим часом Ірина почала стосунки з футболістом Томом Бреді.
Нагадаємо, Бредлі Купер та Джіджі Хадід підтвердили свій роман.
Також Фокус писав про нові деталі щодо роману Ірини Шейк та Тома Бреді.