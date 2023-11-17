Ірина Шейк хоче повернути роман з футболістом Томом Бреді
Восени 2023 стало відомо про розрив пари після кількох місяців стосунків.
37-річна модель Ірина Шейк намагається відновити романтичні стосунки з футболістом Томом Бреді, 46. Про це пише Radar Online.
Колишня дівчина актора Бредлі Купера почала зустрічатися зі спортивною зіркою на початку літа 2023, проте восени стало відомо про їхній розрив. У нещодавньому інтервʼю вона уникала запитань про романтичний звʼязок з Бреді.
"Ірина намагалася нацькувати Тома і Бредлі один на одного — і в результаті втратила їх обох!" — зазначає інсайдер.
Зокрема на початку листопада модель помітили, коли вона входила до квартири футболіста.
"Ірина намагається повернутися в життя Тома, але час, можливо, вийшов", — зізнається джерело видання.
Також стало відомо про невдоволення футболіста в тому, що він потрапив до любовного трикутника з моделлю та голівудським актором, від якого Шейк виховує шестирічну доньку Лею.Важливо
У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!
Тим часом 48-річний Купер почав зустрічатися з 28-річною Джіджі Хадід — супермоделлю палестинського походження. Пару кілька разів помічали на романтичних прогулянках.
Нагадаємо, Ірина Шейк похвалила Бредлі Купера за те, що він "ідеальний батько".
Також Фокус писав про Геловін 2023, який Купер провів з донькою та колишньою коханою.