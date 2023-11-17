Ірина Шейк хоче повернути роман з футболістом Томом Бреді

Восени 2023 стало відомо про розрив пари після кількох місяців стосунків.

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37-річна модель Ірина Шейк намагається відновити романтичні стосунки з футболістом Томом Бреді, 46. Про це пише Radar Online.

Колишня дівчина актора Бредлі Купера почала зустрічатися зі спортивною зіркою на початку літа 2023, проте восени стало відомо про їхній розрив. У нещодавньому інтервʼю вона уникала запитань про романтичний звʼязок з Бреді.

"Ірина намагалася нацькувати Тома і Бредлі один на одного — і в результаті втратила їх обох!" — зазначає інсайдер.

Зокрема на початку листопада модель помітили, коли вона входила до квартири футболіста.

"Ірина намагається повернутися в життя Тома, але час, можливо, вийшов", — зізнається джерело видання.

Також стало відомо про невдоволення футболіста в тому, що він потрапив до любовного трикутника з моделлю та голівудським актором, від якого Шейк виховує шестирічну доньку Лею.

Важливо

Ірина Шейк була помічена в будинку Тома Бреді на тлі чуток про відновлення роману

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Ірина Шейк та Том Бреді

Тим часом 48-річний Купер почав зустрічатися з 28-річною Джіджі Хадід — супермоделлю палестинського походження. Пару кілька разів помічали на романтичних прогулянках.

Ірина Шейк та Бредлі Купер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ірина Шейк похвалила Бредлі Купера за те, що він "ідеальний батько".

Також Фокус писав про Геловін 2023, який Купер провів з донькою та колишньою коханою.