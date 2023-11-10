Ірина Шейк була помічена в будинку Тома Бреді на тлі чуток про відновлення роману

Кілька місяців тому між спортсменом Томом Бреді та моделлю Іриною Шейк спалахнув короткий роман. У жовтні стало відомо, що пара розлучилася.

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Ірина Шейк, приголомшлива супермодель, була зафіксована папараці у вівторок у Нью-Йорку, коли вона входила в квартиру Тома Бреді, що викликало подив і припущення про те, які між ними стосунки наразі. Про це пише видання Marca.

Незважаючи на те, що квартира в Трайбеку має непримітну під'їзну доріжку для більш приватного входу, Шейк вважала за краще увійти в парадні двері, одягнена в повністю чорний шкіряний ансамбль, який так і кричить про шик і епатаж.

Модель із журналу Sports Illustrated Swimsuit Issue, здавалося, була рада такій увазі. Це змушує думати про те, що цей візит був навмисним.

Минулого місяця джерела підтвердили ймовірне розставання Шейк і колишнього квотербека НФЛ після короткого тримісячного роману. Повідомлялося, що основною причиною розставання стали конфлікти через те, що парі було складно поєднувати свої щільні графіки.

Ірина Шейк з'явилася у квартирі Тома Бреді в Нью-Йорку

Ірина Шейк хоче зберегти своє приватне життя в таємниці

У недавньому інтерв'ю журналу Elle Шейк відмовилася коментувати своє особисте життя, підкресливши, що хоче зберегти його в таємниці.

"Я ділюся тільки своїми робочими моментами, тому що вирішила зберегти своє особисте життя в таємниці", — сказала вона.

Представники обох знаменитостей не дали жодних коментарів з приводу останніх подій.

37-річна модель висловила невдоволення неправдивими історіями, поширюваними в ЗМІ, і відсутністю правдивої інформації, заявивши про своє право тримати своє особисте життя подалі від уваги громадськості.

Хоча поки незрозуміло, чи відновили Шейк і Бреді свої стосунки, чи просто дружать, несподіваний візит до його квартири знову викликав інтерес до їхнього зв'язку.

Шейк усе ще не забула Бредлі Купера

Ще більше фарб у розмови про особисте життя Ірини Шейк додає інформація про те, що вона все ще цікавиться своїм колишнім партнером і батьком її дочки Бредлі Купером.

Чутки про ймовірний роман Купера з Джіджі Хадід застали Шейк зненацька, і інсайдери стверджують, що вона "не в захваті" від цієї ситуації.

У той час як розгортається ця таблоїдна драма, Шейк залишається непохитною щодо приватності своїх стосунків і має намір захистити своє особисте життя від пильної уваги громадськості та ЗМІ.

Нагадаємо, Ірина Шейк назвала Бредлі Купера "найкращим батьком". Колишня зіркова пара виховує доньку Лею, яка народилася навесні 2017 року. У 2019 вони розлучилися.

Раніше Фокус писав, що Ірину Шейк помітили на прогулянці з донькою від Бредлі Купера. Зірка подіумів продемонструвала стильний осінній образ у темних тонах.