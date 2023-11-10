Ирина Шейк была замечена в доме Тома Брэди на фоне слухов о возобновлении романа

Несколько месяцев назад между спортсменом Томом Брэди и моделью Ириной Шейк вспыхнул короткий роман. В октябре стало известно, что пара рассталась.

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Ирина Шейк, потрясающая супермодель, была запечатлена папарацци во вторник в Нью-Йорке, когда она входила в квартиру Тома Брэди, что вызвало недоумение и предположения о том, какие между ними отношения в данный момент. Об этом пишет издание Marca.

Несмотря на то, что квартира в Трайбеке имеет неприметную подъездную дорожку для более приватного входа, Шейк предпочла войти в парадную дверь, одетая в полностью черный кожаный ансамбль, который так и кричит о шике и эпатаже.

Модель из журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue, казалось, была рада такому вниманию. Это заставляет думать о том, что этот визит был намеренным.

В прошлом месяце источники подтвердили предполагаемое расставание Шейк и бывшего квотербека НФЛ после короткого трехмесячного романа. Сообщалось, что основной причиной расставания стали конфликты из-за того, что паре было сложно совмещать свои плотные графики.

Ирина Шейк появилась в квартире Тома Брэди в Нью-Йорке

Ирина Шейк хочет сохранить свою частную жизнь в тайне

В недавнем интервью журналу Elle Шейк отказалась комментировать свою личную жизнь, подчеркнув, что хочет сохранить ее в тайне.

"Я делюсь только своими рабочими моментами, потому что решила сохранить свою личную жизнь в тайне", – сказала она.

Представители обеих знаменитостей не дали никаких комментариев по поводу последних событий.

37-летняя модель выразила недовольство ложными историями, распространяемыми в СМИ, и отсутствием правдивой информации, заявив о своем праве держать свою личную жизнь подальше от внимания общественности.

Хотя пока неясно, возобновили ли Шейк и Брэди свои отношения или просто дружат, неожиданный визит в его квартиру вновь вызвал интерес к их связи.

Шейк все еще не забыла Брэдли Купера

Еще больше красок в разговоры о личной жизни Ирины Шейк добавляет информация о том, что она все еще интересуется своим бывшим партнером и отцом ее дочери Брэдли Купером.

Слухи о предполагаемом романе Купера с Джиджи Хадид застали Шейк врасплох, и инсайдеры утверждают, что она "не в восторге" от этой ситуации.

В то время как разворачивается эта таблоидная драма, Шейк остается непоколебимой в отношении приватности своих отношений и намерена оградить свою личную жизнь от пристального внимания общественности и СМИ.

Напомним, Ирина Шейк назвала Брэдли Купера "лучшим отцом". Бывшая звездная пара воспитывает дочь Лею, которая родилась весной 2017 года. В 2019 они расстались.

Ранее Фокус писал, что Ирину Шейк заметили на прогулке с дочкой от Брэдли Купера. Звезда подиумов продемонстрировала стильный осенний образ в темных тонах.