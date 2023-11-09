Ирина Шейк назвала Брэдли Купера "лучшим отцом"

Бывшая звездная пара воспитывает дочь Лею, которая родилась весной 2017 года. В 2019 они расстались.

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Супермодель Ирина Шейк рассказала, какой из актера Брэдли Купера отец. Об этом пишет Elle.

"Мы всегда находим способ, — сказала она в новом интервью. — Он лучший отец, о котором мы с Леей могли мечтать. Это всегда получается, но это всегда получается, потому что мы заставляем это получаться".

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Брэдли Купер с дочерью

В частности, звезда подиумов призналась, что они часто берут свою наследницу с собой, когда решают различные дела.

"Два дня назад я должна была пойти в спортзал, поэтому я просто дала ей тетрадь для рисования и сказала: "Мама тренируется". Она рисовала целый час. Потом мы пошли на примерку Michael Kors. Она познакомилась со всеми девушками. Майкл дал ей сумку. Она нарисовала ему котенка", — рассказывает Ирина.

Когда дело доходит до ее и Купера отношений или свиданий в целом, Шейк сказала, что СМИ любят делать сенсации. Знаменитость добавила, что даже не встречала половины людей, с которыми она "встречалась" в слухах.

Ирина Шейк Фото: Instagram/irinashayk

Когда ее спросили о недавних слухах о романе с футболистом Томом Брэди, Шейк осталась немногословной, сказав: "Без комментариев".

Напомним, Ирина Шейк и Том Брэди разошлись.

Также Фокус писал о развитии личной жизни Брэдли Купера.