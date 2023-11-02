Брэдли Купер провел Хэллоуин с дочерью и Ириной Шейк (фото)

Купер и Шейк расстались в 2019 году, однако проводят много времени вместе ради общей дочери Леи.

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48-летний американский актер Брэдли Купер отпраздновал Хэллоуин 2023 со своей дочерью от модели Ирины Шейк, 37. Об этом пишет Daily Mail.

Шестилетнюю Лею одели на "жуткий" праздник как певицу Тейлор Свифт: в черную фетровую шляпу, лоферы в тон и белую футболку с лирической надписью: "Кто вообще такая Тейлор Свифт?" из ее песни 2012 года.

Тем временем Купер предстал в образе Реактивного Енота из "Стражей Галактики", которого он и озвучил.

Актер, как и Меган Фокс, нарушил правила забастовки гильдии SAG/AFTRA, которые призвали всех членов не одеваться как любые лицензированные герои телепродуктов/фильмов на этот Хэллоуин, особенно проектов Disney 2023 года.

Инсайдер рассказал, что это точно был Брэдли, потому что он был одет в те же серые кроссовки Nike Air Jordan "Retro 1 Mid SE Craft", которые носил ранее в этот день.

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Брэдли Купер с дочерью

А Ирина Шейк, судя по всему, также присоединилась к дочери и бывшему возлюбленному, добавив голову енота к своему черному кожаному тренчу.

Напомним, Ирине Шейк не очень нравится новый роман Брэдли Купера с моделью Джиджи Хадид.

Также Фокус писал о помощи Тейлор Свифт для Брэдли Купера в его новых романтических отношениях.