Меган Фокс раскритиковали за выбор наряда на Хэллоуин (фото)

Знаменитость разозлила коллег по цеху, нарушив запрет Гильдии киноактеров.

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37-летнюю американскую актрису Меган Фокс раскритиковали за выбор наряда на Хэллоуин 2023. Свои мнения коллеги знаменитости оставляют под ее новым постом в Instagram.

Звезда экрана и ее 33-летний жених Колсон Бейкер нарядились в костюмы известных киногероев, несмотря на то, что Гильдия киноактеров накануне запретила сотрудникам поступать таким образом — в знак солидарности с продолжающейся забастовкой, чтобы не рекламировать свою продукцию.

Фокс оделась как персонаж картины "Убить Билла" и опубликовала это в социальных сетях, отметив профсоюз в посте.

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Гильдия киноактеров запретила сотрудникам наряжаться на Хэллоуин в костюмы киногероев

После того, как Меган Фокс и ее жених Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) посетили Хэллоуинскую вечеринку Casamigos в Лос-Анджелесе в костюмах персонажей из франшизы Квентина Тарантино, ряд коллег актрисы в шоу-бизнесе выступили против ее решения.

Фокс была одета как школьница-убийца Гого Юбари (которую сыграла японская актриса Чиаки Курияма), а ее возлюбленный был в желтом комбинезоне персонажа Умы Турман с мечом-катаной.

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Меган Фокс

В ответ на публикацию Меган Фокс актриса Лиза Энн Уолтер написала: "Какая бунтарка".

Она продолжила: "Тем временем мы будем работать по 10 часов в день без оплаты, чтобы получить честную сделку для тех, кто зарабатывает по контракту".

К критике Фокс также присоединилась Пейдж МакГарвин.

Меган Фокс с женихом Фото: Getty Images

"Я вполне понимаю, если вы не согласны с Гильдией и хотите озвучить это частным образом / своему ближайшему окружению, но использование вашей массивной платформы для подрыва профсоюза и сеяния раскола невероятно публичным способом только вредит", — считает она.

Напомним, как прошел первый Хэллоуин сына Пэрис Хилтон.

Также Фокус писал о других образах Меган Фокс и Колсона Бейкера на Хэллоуин 2023.