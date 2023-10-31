Меган Фокс розкритикували за вибір вбрання на Геловін (фото)

Знаменитість розізлила колег по цеху, порушивши заборону Гільдії кіноакторів.

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37-річну американську акторку Меган Фокс розкритикували за вибір вбрання на Геловін 2023. Свої думки колеги знаменитості залишають під її новим постом в Instagram.

Зірка екрану та її 33-річний наречений Колсон Бейкер вбралися в костюми відомих кіногероїв, попри те, що Гільдія кіноакторів напередодні заборонила співробітникам вчиняти таким чином — на знак солідарності з триваючим страйком, щоб не рекламувати свою продукцію.

Фокс одяглася як персонаж картини "Вбити Білла" та опублікувала це в соціальних мережах, позначивши профспілку в пості.

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Гільдія кіноакторів заборонила співробітникам вбиратися на Геловін у костюми кіногероїв

Після того, як Меган Фокс і її наречений Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) відвідали Геловінську вечірку Casamigos у Лос-Анджелесі в костюмах персонажів із франшизи Квентіна Тарантіно, низка колег акторки в шоу-бізнесі виступили проти її рішення.

Фокс була одягнена як школярка-вбивця Гого Юбарі (яку зіграла японська акторка Чіакі Куріяма), а її коханий був у жовтому комбінезоні персонажа Уми Турман з мечем-катаною.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Меган Фокс

У відповідь на публікацію Меган Фокс акторка Ліза Енн Волтер написала: "Яка бунтарка".

Вона продовжила: "Тим часом ми будемо працювати по 10 годин на день без оплати, щоб отримати чесну угоду для тих, хто заробляє за контрактом".

До критики Фокс також приєдналася Пейдж МакГарвін.

Меган Фокс з нареченим Фото: Getty Images

"Я цілком розумію, якщо ви не погоджуєтесь із Гільдією і хочете озвучити це приватно / своєму найближчому оточенню, але використання вашої масивної платформи для підриву профспілки та сіяння розколу неймовірно публічним способом лише шкодить", — вважає вона.

Нагадаємо, як пройшов перший Геловін сина Періс Гілтон.

Також Фокус писав про інші образи Меган Фокс та Колсона Бейкера на Геловін 2023.