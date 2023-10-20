Гільдія кіноакторів заборонила співробітникам вбиратися на Геловін у костюми кіногероїв

Актори не можуть переодягатися у знакових персонажів і публікувати фото в соцмережах.

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Страйк Гільдії акторів вдарив не тільки по кіновиробництву в Голлівуді, а й знатно зіпсував зіркам прийдешній Геловін. Як повідомляє Hollywood Reporter, SAG-AFTRA випустила суворі рекомендації щодо костюмів для акторів.

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Профспілка забороняє акторам переодягатися в популярних персонажів з кінофільмів, а потім публікувати зображення в соціальних мережах. Це означає, що деякі з найпопулярніших костюмів Геловіна цього року, такі як Барбі та Венсдей Аддамс, не допускаються.

Натомість гільдія порадила членам "обирати костюми, натхненні узагальненими персонажами та постатями — примарами, зомбі, павуками тощо". Учасники також можуть одягатися як персонажі анімаційних телешоу. Водночас вбрання супергероїв Marvel не допускаються, незважаючи на те, що вони мають коріння з коміксів. Причина в тому, що права на них належать Disney.

Страйк SAG-AFTRA наближається до сотого дня після того, як переговори зі студіями перервалися минулого тижня без укладення угоди.

Раніше Фокус писав, що Гільдія сценаристів Америки (WGA) і головні голлівудські студії досягли попередньої домовленості, яка поклала край 146-денному страйку. Угода містить знакові правила, що регулюють використання штучного інтелекту (ШІ) в голлівудських проєктах, тобто в таких галузях інтелектуальної власності, як акторська майстерність, видавнича справа, журналістика. Крім того, в угоді зафіксовано належні прозорість показників стримінгів та бонуси за перегляди.