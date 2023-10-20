Гильдия киноактеров запретила сотрудникам наряжаться на Хэллоуин в костюмы киногероев

Актеры не могут переодеваться в знаковых персонажей и публиковать фото в соцсетях.

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Забастовка Гильдии актеров ударила не только по кинопроизводству в Голливуде, но и знатно подпортила звездам грядущий Хэллоуин. Как сообщает Hollywood Reporter, SAG-AFTRA выпустила строгие рекомендации по костюмам для актеров.

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Профсоюз запрещает актерам переодеваться в популярных персонажей из кинофильмов, а затем публиковать изображения в социальных сетях. Это означает, что некоторые из самых популярных костюмов Хэллоуина в этом году, такие как Барби и Уэнсдей Аддамс, не допускаются.

Вместо этого гильдия посоветовала членам "выбирать костюмы, вдохновленные обобщенными персонажами и фигурами — призраками, зомби, пауками и т. д.". Участники также могут одеваться как персонажи анимационных телешоу. В то же время наряды супергероев Marvel не допускаются, несмотря на то, что они имеют корни из комиксов. Причина в том, что права на них принадлежат Disney.

Забастовка SAG-AFTRA приближается к сотому дню после того, как переговоры со студиями прервались на прошлой неделе без заключения сделки.

Ранее Фокус писал, что Гильдия сценаристов Америки (WGA) и главные голливудские студии достигли предварительной договоренности, которая положила конец 146-дневной забастовке. Соглашение содержит знаковые правила, регулирующие использование искусственного интеллекта (ИИ) в голливудских проектах, то есть в таких областях интеллектуальной собственности, как актерское мастерство, издательское дело, журналистика. Кроме того, в соглашении зафиксированы надлежащие прозрачность показателей стримингов и бонусы за просмотры.