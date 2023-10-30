Меган Фокс з нареченим надихнулися аніме під час геловінської вечірки (фото)

Зіркова пара вперше за тривалий час разом зʼявилася на публіці.

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37-річна американська акторка Меган Фокс та музикант Machine Gun Kelly, 33, відвідали геловінську вечірку Кендалл Дженнер у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара черпала натхнення в аніме-серіалі "Зошит смерті".

Фокс та Колсон Бейкер (справжнє імʼя та прізвище нареченого акторки) продемонстрували яскраві образи, прибувши на захід вдвох.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Коханий Меган Фокс обрав для "моторошної" вечірки повністю чорне вбрання, яке складалося з приталеної сорочки з довгими рукавами, черевиків, коричневого шкіряного пояса та вишуканого зеленого та чорного пір’я на плечах.

Його зазвичай світле світле волосся було замінено гострою перукою ворона, а обличчя Колсона Бейкера було розфарбоване білим із жовтими та чорними деталями на очах, щоках і роті.

Музикант також носив рукавички та шкіряні шматочки з довгими нігтями на кінчиках пальців.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Тим часом Меган Фокс зібрала яскраве волосся у два пучки.

Зірка фільму "Тіло Дженніфер" по-своєму подумала про святковий аутфіт, одягнувши мініспідницю, білу сорочку на ґудзиках із червоною краваткою та бежевий піджак. На ногах багатодітної матері були яскраві туфлі з напівпрозорими гетрами. Вона також додала червону сумочку.

Персонаж Machine Gun Kelly

Нагадаємо, Меган Фокс підтримала Колсона Бейкера на концерті в Німеччині.

Також Фокус писав про побачення зіркової пари на початку вересня 2023.