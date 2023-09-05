У яскравій перуці та мінісукні: Меган Фокс вирушила на прогулянку з бойфрендом (фото)

Зіркову пару, яка разом уже близько 3 років, помітили на прогулянці в Нью-Йорку.

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37-річна американська акторка і модель Меган Фокс у яскравому образі була помічена на побаченні зі своїм бойфрендом, 33-річним музикантом Колсоном Бейкером, який виступає під псевдонімом Machine Gun Kelly. Про це пише Daily Mail.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Зірка "Трансформерів" продемонструвала струнку фігуру в чорній атласній мінісукні в дрібний горошок і з глибоким вирізом. До вбрання, яке підкреслювало її пишне декольте і довгі ноги, вона підібрала масивні чорно-білі лофери Alexander Wang вартістю 32 тисячі гривень.

Як аксесуари Фокс вибрала багатошаровий золотий ланцюжок з великим кулоном з чорного каменю і кілька золотих каблучок. Але головною родзинкою її ансамблю стала коротка яскраво-червона перука з чубчиком.

Тим часом її супутник приєднався до неї в сріблясто-сірих штанах вільного крою і коричневій майці в рубчик. Він доповнив образ срібними прикрасами, включно з ланцюговим намистом і відповідними браслетами. Свій аутфіт артист завершив парою чорно-білих кросівок Rick Owens.

Нагадаємо, Меган Фокс написала збірку віршів із промовистою назвою "Красунчики отруйні", у якій планує розкрити "чоловічі секрети".

Також раніше Фокус писав, що Меган Фокс зробила нове тату в пікантному місці.