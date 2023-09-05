В ярком парике и мини-платье: Меган Фокс отправилась на прогулку с бойфрендом (фото)

Звездную пару, которая вместе уже около 3 лет, заметили на прогулке в Нью-Йорке.

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37-летняя американская актриса и модель Меган Фокс в ярком образе была замечена на свидании со своим бойфрендом, 33-летним музыкантом Колсоном Бейкером, который выступает под псевдонимом Machine Gun Kelly. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда "Трансформеров" продемонстрировала стройную фигуру в черном атласном мини-платье в мелкий горошек и с глубоким вырезом. К наряду, который подчеркивал ее пышное декольте и длинные ноги, она подобрала массивные черно-белые лоферы Alexander Wang стоимостью 32 тысячи гривен.

В качестве аксессуаров Фокс выбрала многослойную золотую цепочку с большим кулоном из черного камня и несколько золотых колец. Но главной изюминкой ее ансамбля стал короткий ярко-красный парик с челкой.

Тем временем ее спутник присоединился к ней в серебристо-серых брюках свободного покроя и коричневой майке в рубчик. Он дополнил образ серебряными украшениями, включая цепное ожерелье и соответствующие браслеты. Свой аутфит артист завершил парой черно-белых кроссовок Rick Owens.

Напомним, Меган Фокс написала сборник стихов с красноречивым названием "Красавчики ядовиты", в котором планирует раскрыть "мужские секреты".

Также ранее Фокус писал, что Меган Фокс сделала новое тату в пикантном месте.