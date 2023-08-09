Раскроет тайны и грехи мужчин: Меган Фокс выпустит свою книгу

Знаменитая модель решила попробовать себя в поэзии.

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37-летняя американская актриса и модель, а также мать троих детей Меган Фокс, сообщила своим поклонникам, что написала сборник стихов с красноречивым названием "Красавчики ядовиты". Объявление она сделала в своем Instagram-аккаунте.

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Звезда "Трансформеров" продемонстрировала подписчикам яркую обложку своей будущей книги, на которой изображен рот, кусающий змею. На втором фото Меган представила краткое описание сборника.

"Я написала книгу 💔", — подписала она публикацию.

"Эти стихи были написаны в попытке искоренить болезнь, которая засела во мне из-за моего молчания. Всю свою жизнь я хранила тайны людей, мое тело болит от тяжести их грехов. Моя свобода живет на этих страницах и я надеюсь, что мои слова смогут вдохновить других вернуть себе счастье и свою индивидуальность, используя свой голос, чтобы осветить то, что было похоронено, но не забыто во тьме", — говорится в описании.

Пока неясно, какие мужские секреты планирует раскрыть звезда. Тем не менее, издательство Simon & Schuster обнародовало другие подробности о том, что повлечет за собой сборник стихов, отметив, что Фокс продемонстрирует в них свой "злой юмор".

"На протяжении более чем семидесяти стихотворений Фокс рассказывает обо всех способах, которыми мы приспосабливаемся к форме тех, кого любим, даже если это означает потерю себя в процессе, — добавили они. — "Pretty Boys Are Poisonous", который должен выйти 7 ноября, является первым опубликованным произведением Фокс. Тем не менее, на протяжении многих лет она откровенно говорила о борьбе с женоненавистничеством в Голливуде через прессу".

Ранее Фокус писал, что Меган Фокс сделала новое тату в пикантном месте.