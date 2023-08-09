Розкриє таємниці та гріхи чоловіків: Меган Фокс випустить свою книгу

Знаменита модель вирішила спробувати себе в поезії.

Related video

37-річна американська акторка і модель, а також мати трьох дітей Меган Фокс, повідомила своїм шанувальникам, що написала збірку віршів із промовистою назвою "Красунчики отруйні". Оголошення вона зробила у своєму Instagram-акаунті.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Зірка "Трансформерів" продемонструвала підписникам яскраву обкладинку своєї майбутньої книжки, на якій зображено рот, що кусає змію. На другому фото Меган представила короткий опис збірки.

"Я написала книгу 💔", — підписала вона публікацію.

"Ці вірші були написані в спробі викорінити хворобу, яка засіла в мені через моє мовчання. Усе своє життя я зберігала таємниці людей, моє тіло болить від тяжкості їхніх гріхів. Моя свобода живе на цих сторінках і я сподіваюся, що мої слова зможуть надихнути інших повернути собі щастя і свою індивідуальність, використовуючи свій голос, щоб висвітлити те, що було поховане, але не забуте в темряві", — йдеться в описі.

Поки неясно, які чоловічі секрети планує розкрити зірка. Проте видавництво Simon & Schuster оприлюднило інші подробиці про те, що спричинить збірка віршів, зазначивши, що Фокс продемонструє в них свій "злий гумор".

"Упродовж більш ніж сімдесяти віршів Фокс розповідає про всі способи, якими ми пристосовуємося до форми тих, кого любимо, навіть якщо це означає втрату себе в процесі, — додали вони. — "Pretty Boys Are Poisonous", який має вийти 7 листопада, є першим опублікованим твором Фокс. Проте протягом багатьох років вона відверто говорила про боротьбу з жінконенависництвом у Голлівуді через пресу".

Раніше Фокус писав, що Меган Фокс зробила нове тату в пікантному місці.