Меган Фокс підтримала Machine Gun Kelly на концерті у Німеччині
Її поява на шоу — очевидна ознака того, що вони все ще люблять одне одного.
37-річна американська акторка та модель Меган Фокс підтримала Machine Gun Kelly під час його концерту у Берліні, Німеччина. Про це пише PageSix.
На тлі новин про те, що Фокс і Колсон Бейкер працюють над тим, щоб урятувати свої стосунки після сварки у лютому, зірка "Трансформерів" була помічена на концерті MGK у Вальдбюні.
Акторка виглядала надзвичайно в повністю чорному вбранні, що складається з боді на тонких бретелях з глибоким вирізом і прозорих мереживних колготках. Образ вона доповнила чорною шкіряною курткою великого розміру із червоною підкладкою всередині. Свій ансамбль Меган доповнила кількома золотими намистами.
Два тижні тому Меган Фокс побачила світ зі своїм нареченим Колсоном Бейкером на тлі чуток про розлучення. Багатодітна мама та музикант заручені з січня 2022 року, однак у лютому цього року 37-річна Меган натякнула на можливий розрив стосунків із Колсоном, вилучивши всі його фотографії зі свого Instagram-акаунту та опублікувавши загадковий підпис.
Також Фокус писав про одкровення інсайдера щодо напружених відносин Меган Фокс та її бойфренда.