Меган Фокс з нареченим зʼявилась на публіці, тримаючись за руки (фото)

Зіркова пара спростовує чутки про розставання.

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37-річна американська акторка Меган Фокс вийшла у світ зі своїм нареченим Колсоном Бейкером на фоні чуток про розставання. Про це пише Hollywood Life.

Зіркову пару помітили у столиці Великобританії. З новим кольором волосся 37-річна Меган носила білу прозору асиметричну майку та чорні штани із шипами, сумочку в тон і туфлі на платформі.

33-річний наречений Фокс тим часом продемонстрував свої татуйовані руки в оверсайз сірому костюмі без рукавів. Він доповнив образ довгим висячим кольє та чорно-білими кросівками.

Раніше джерело розповіло про пару: "Вони знову разом. Вони проходили терапію. Проте все ще не повертаються до норми".

Меган Фокс з нареченим у Лондоні

Багатодітна мама і музикант заручені із січня 2022 року. Джерело додало, що Фокс і MGK "планували весілля, але більше ні. У них немає дати весілля. Меган все ще вагається".

"Вона просто приділила стільки часу їхнім стосункам. Їй важко відпустити", — сказав інсайдер.

Зірка "Тіла Дженніфер" натякнула на можливий розрив стосунків у лютому 2023, видаливши фотографії нареченого зі свого Instagram і опублікувавши загадковий підпис.

Меган Фокс з нареченим Фото: Instagram meganfox

Нагадаємо, Меган Фокс вийшла на публіку у відвертій сукні без білизни.

Також Фокус писав про одкровення інсайдера щодо напружених стосунків Меган Фокс та її бойфренда.