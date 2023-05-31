Меган Фокс с женихом появились на публике, держась за руки (фото)

Звездная пара опровергает слухи о расставании.

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37-летняя американская актриса Меган Фокс вышла в свет со своим женихом Колсоном Бейкером на фоне слухов о расставании. Об этом пишет Hollywood Life.

Звездную пару заметили в столице Великобритании. С новым цветом волос 37-летняя Меган носила белую прозрачную асимметричную майку и черные брюки с шипами, сумочку в тон и туфли на платформе.

33-летний жених Фокс продемонстрировал свои татуированные руки в оверсайз сером костюме без рукавов. Он дополнил образ длинным висящим колье и черно-белыми кроссовками.

Ранее источник рассказал о паре: "Они снова вместе. Они проходили терапию. Однако все еще не возвращаются в норму".

Меган Фокс с женихом в Лондоне

Многодетная мама и музыкант помолвлены с января 2022 года. Источник добавил, что Фокс и MGK "планировали свадьбу, но больше нет. У них нет даты свадьбы. Меган все еще колеблется".

"Она просто уделила столько времени их отношениям. Ей трудно отпустить", — сказал инсайдер.

Звезда "Тела Дженнифер" намекнула на возможный разрыв отношений в феврале 2023, удалив фотографии жениха из своего Instagram и опубликовав загадочную подпись.

Меган Фокс с женихом Фото: Instagram meganfox

Напомним, Меган Фокс вышла на публику в откровенном платье без белья.

Также Фокус писал об откровении инсайдера по поводу напряженных отношений Меган Фокс и ее бойфренда.