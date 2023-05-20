Инсайдер рассказал правду об отношениях Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Знаменитости, которые обручились в январе 2022, подогревают слухи о своем разрыве, однако официально этого не комментируют.

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Инсайдер рассказал правду об отношениях Меган Фокс и ее жениха Machine Gun Kelly. Об этом пишет People.

По словам близкого окружения знаменитостей, они все еще должны пройти долгий путь прежде, чем полностью восстановиться как пара.

"Они медленно работают над примирением", — говорит инсайдер о 33-летнем Колсоне Бэйкере (псевдоним — Machine Gun Kelly), появившемся на мероприятии Sports Illustrated Swimsuit накануне, чтобы поддержать Меган Фокс, однако они не позировали вместе на красной дорожке.

Меган Фокс на мероприятии Sports Illustrated Swimsuit Фото: Getty

Источник также рассказывает: "Он делает все возможное, чтобы вернуть ее, и она заставляет его работать над этим. Однако это все еще нездоровая динамика".

В частности, по словам инсайдера, планирование их свадьбы "остается приостановленным".

"Ему нужно многое доказать, и он не хочет отказываться от нее. Он прекрасно относится к ее детям", — добавляет человек из близкого окружения звезд.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Звезда "Трансформеров" и музыкант познакомились на съемках фильма. В январе 2022 года Machine Gun Kelly сделал предложение своей возлюбленной, уже сообщались первые подробности предстоящей свадьбы знаменитостей, однако в начале 2023 стало известно о серьезных проблемах в паре и даже вероятном разрыве.

В конце марта источник сообщил, что Меган Фокс продолжает не носить свое помолвочное кольцо и что они проходят терапию, чтобы решить разногласия. Впрочем, по словам инсайдера, актрисе "трудно доверять" жениху.

Напомним, Меган Фокс и Колсон Бэйкер больше не живут вместе.

Также Фокус писал о психическом расстройстве Меган Фокс.