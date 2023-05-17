Меган Фокс рассказала о борьбе с психическим расстройством

Звезда экрана призналась, что не принимает свое тело.

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37-летняя американская актриса Меган Фокс открыто рассказывает о своей борьбе с дисморфией тела.

В своей недавней съемке для обложки Sports Illustrated Swimsuit 2023 многодетная мама откровенно рассказала о своей многолетней борьбе с психическим расстройством. Фокс давно обожали (и объективировали) за ее внешний вид, но из-за дисморфии тела она никогда не любила его.

"У меня дисморфия тела — я никогда не вижу себя такой, какой меня видят другие люди", — сказала Фокс журналу. "В моей жизни не было момента, когда я любила бы свое тело, никогда, никогда".

Как актриса вспоминала, ее "одержимость" своей внешностью началась в детстве: "Когда я была маленькой, у меня была одержимость, например, "Но я должна выглядеть так" И почему я осознавала, что я такое молодое тело, я не уверена. Это точно не было экологично, потому что я выросла в очень религиозной среде, где тела даже не признавали".

"Путешествие любви к себе будет бесконечным, я думаю", — добавила Меган Фокс.

Меган Фокс Фото: meganfox

Что такое дисморфия тела?

Заболевание характеризуется навязчивыми мыслями о собственных физических недостатках — реальных или надуманных — которые влияют на способность человека функционировать в повседневной жизни. У некоторых людей развивается принудительное желание устранить эти "недостатки".

Важно подчеркнуть, что BDD – это не то же самое, что низкая самооценка. Это расстройство является серьезным и обычно требует терапии или лекарств, отпускаемых по рецепту.

Меган Фокс Фото: Instagram @meganfox

Напомним, Меган Фокс со своим женихом больше не живут вместе.

Также Фокус писал о новой съемке Меган Фокс в купальниках.