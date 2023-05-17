Меган Фокс розповіла про боротьбу з психічним розладом

Зірка екрану зізналася, що не сприймає своє тіло.

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37-річна американська акторка Меган Фокс відкрито розповідає про свою боротьбу з дисморфією тіла.

У своїй нещодавній зйомці для обкладинки Sports Illustrated Swimsuit 2023 багатодітна мама відверто розповіла про свою багаторічну боротьбу із психічним розладом. Фокс давно обожнювали (і об’єктивували) за її зовнішній вигляд, але через дисморфію тіла вона "ніколи" не любила своє тіло.

"У мене дисморфія тіла — я ніколи не бачу себе такою, якою мене бачать інші люди", — сказала Фокс журналу. "У моєму житті не було моменту, коли б я любила своє тіло, ніколи, ніколи".

Як акторка згадувала, її "одержимість" своєю зовнішністю почалася в дитинстві: "Коли я була маленькою, у мене була одержимість, наприклад, "Але я повинна виглядати так". І чому я усвідомлювала, що я таке молоде тіло, я не впевнена. Це точно не було екологічно, тому що я виросла у дуже релігійному середовищі, де тіла навіть не визнавали".

"Подорож любові до себе буде нескінченною, я думаю", — додала Меган Фокс.

Меган Фокс Фото: meganfox

Що таке дисморфія тіла?

Захворювання характеризується нав’язливими думками про власні фізичні вади — реальні чи уявні — які впливають на здатність людини функціонувати в повсякденному житті. У деяких людей розвивається примусове бажання усунути ці "недоліки".

Важливо підкреслити, що BDD – це не те саме, що низька самооцінка. Цей розлад є серйозним і зазвичай потребує терапії або ліків, що відпускаються за рецептом.

Меган Фокс Фото: Instagram @meganfox

Нагадаємо, Меган Фокс зі своїм нареченим більше не живуть разом.

Також Фокус писав про нову зйомку Меган Фокс у купальниках.