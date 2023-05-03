Меган Фокс та Machine Gun Kelly більше не живуть разом

Зіркова пара, яка активно готувалася до весілля, усе більше підігріває чутки про свій розрив.

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36-річна американська акторка Меган Фокс не живе разом зі своїм нареченим на фоні чуток про їхнє розставання. Про це пише The Sun.

Зірка "Тіла Дженніфер" наразі не живе в домі музиканта Machine Gun Kelly після того, як пропустила вечірку з нагоди його дня народження, оскільки інсайдер стверджує, що пара знову "на перерві".

Уперше чутки про розкол між знаменитостями поширилися у лютому 2023, коли було припущення, що Колсон Бейкер (справжнє імʼя музиканта) зраджує коханій, однак пара заперечувала причетність третьої сторони.

Пізніше їх сфотографували під час романтичної подорожі на Гаваї на початку квітня, де пару бачили, як вони веселяться на місцевому пляжі.

Але після того, як вони повернулися, стосунки знову охолонули, і Меган кілька днів не була в будинку Колсона, де на початку цього тижня він святкував своє 33-річчя без акторки.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: meganfox

"Меган взагалі не була вдома ще до його дня народження. Вони жили разом навіть під час чуток про зраду перед тим, як поїхали на Гаваї… Меган не пішла на його день народження, яке закінчилося тим, що на вечірку приїхала поліція, і з того часу її не було, вони знову на перерві", — розповідає інсайдер видання.

За словами джерела, наразі Колсон поводиться як самотній чоловік.

"Вдома завжди є люди, багато дівчат, а на вулиці маса кричущих машин, як у ті дні, коли він був із Меган", — додає інсайдер.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Нагадаємо, весілля Меган Фокс та Колсона Бейкера також опинилося під загрозою.

Раніше Фокус писав про романтичну відпустку Меган Фокс з її нареченим на Гаваях.