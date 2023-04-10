Меган Фокс з нареченим помирилися під час романтичної відпустки на Гаваях (фото)

Зіркова пара проводить час удвох на островах у Тихому океані.

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36-річна американська акторка Меган Фокс проводить час зі своїм нареченим на островах, попри чутки про їхнє розставання. Про це пише Daily Mail.

Machine Gun Kelly і багатодітна мама офіційно залишаються разом і почуваються сильніше, ніж будь-коли, після того, як вирушили в "оздоровчу" відпустку на Гаваї, через місяці чуток про розрив після того, як рокера звинуватили в зраді з його гітаристкою Софі Ллойд.

На свіжих знімках 36-річну акторку та 32-річного поп-панк-репера Колсона Бейкера можна помітили під час прогулянки за руки на Гаваях. Окрім цього, музикант носив на руках свою наречену.

Попри те, що кілька днів тому вони виглядали напруженими, джерело, близьке до пари, розповіло: "Вони офіційно відновилися після того, як пережили складний етап своїх стосунків. Останні кілька місяців були важкими для них обох, але вони поїхали разом, щоб трохи підлікуватися, і це спрацювало. Вони відчувають себе більш пов’язаними, ніж будь-коли".

"Меган надзвичайно духовна і вірить, що Колсон — її споріднена душа. Вона ніколи не збиралася відмовлятися від них, але відчувала, що їм потрібно провести трохи часу разом".

Machine Gun Kelly та Меган Фокс

На фото Меган одягнена в чорний топ та штани. Тим часом її коханий продемонстрував яскравий літній костюм.

Нагадаємо, Меган Фокс та Колсон Бейкер відправилися на Гаваї після чуток про їхнє розставання.

Також Фокус писав про нові подробиці щодо розставання Меган Фокс та її коханого.