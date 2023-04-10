Меган Фокс с женихом помирились во время романтического отпуска на Гавайях (фото)

Звездная пара проводит время вдвоем на островах в Тихом океане.

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36-летняя американская актриса Меган Фокс проводит время со своим женихом на островах, несмотря на слухи об их расставании. Об этом пишет Daily Mail.

Machine Gun Kelly и многодетная мама официально остаются вместе и чувствуют себя сильнее, чем когда-либо, после того, как отправились на "оздоровительный" отпуск на Гавайи, после месяцев слухов о разрыве после того, как рокера обвинили в измене с его гитаристкой Софи Ллойд.

На свежих снимках 36-летнюю актрису и 32-летнего поп-панк-рэпера Колсона Бейкера можно увидеть во время прогулки за руки на Гавайях. Кроме того, музыкант носил на руках свою невесту.

Несмотря на то, что несколько дней назад они выглядели напряженными, источник, близкий к паре, рассказал: "Они официально восстановились после того, как пережили сложный этап своих отношений. Последние несколько месяцев были тяжелыми для них обоих, но они поехали вместе, чтобы немного подлечиться, и это сработало. Они чувствуют себя более связанными, чем когда-либо".

"Меган очень духовная и верит, что Колсон — ее родственная душа. Она никогда не собиралась отказываться от них, но чувствовала, что им нужно провести немного времени вместе".

Machine Gun Kelly и Меган Фокс

На фото Меган одета в черный топ и брюки. Между тем, ее возлюбленный продемонстрировал яркий летний костюм.

Напомним, Меган Фокс и Колсон Бейкер отправились на Гавайи после слухов об их расставании.

Также Фокус писал о новых подробностях касательно расставания Меган Фокс и ее жениха.