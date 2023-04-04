Меган Фокс и ее жених отдыхают на Гавайях, несмотря на слухи о расставании (фото)

Меган Фокс и Machine Gun Kelly были сфотографированы на Гавайях на этой неделе на фоне слухов о расставании.

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36-летняя американская актриса Меган Фокс и ее жених, 32-летний музыкант Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) были замечены за ужином в отеле Four Seasons на Гавайях. Соответствующие фото были получены таблоидом TMZ.

Источники сообщили изданию, что актриса и певец, похоже, "наслаждались обществом друг друга". Тем не менее, как отмечается, между парой "не было ни поцелуев, ни прикосновений".

Меган и MGK ужинали около часа, прежде чем прогуляться по пляжу и поздороваться с поклонниками.

Они оба выбрали повседневную одежду: Фокс была одета в оливково-зеленую майку и черные леггинсы, а Колсон выбрал розовую майку, белые шорты и белые кроссовки.

Напомним, эпатажная пара, которая обручилась в начале 2022 года, "остановила планирование свадьбы, чтобы поработать над своими проблемами. Их отношения пока достаточно нестабильные".

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Megan Fox/Instagram

Ни Меган Фокс, ни ее возлюбленный не комментировали официально домыслов в Сети по поводу своего расставания. Впервые звезда экрана спровоцировала слухи о разрыве с женихом на выходных Суперкубка: она удалила почти все свои публикации в Instagram с бойфрендом, перестала подписываться на него и опубликовала в Instagram лирику Бейонсе, которая намекала на измену: "Вы можете почувствовать вкус нечестности/это у вас во всем".

Также Фокус писал о сложности в отношениях Меган Фокс и ее жениха.