Эпатажная пара пытается наладить свои отношения на фоне слухов об их расставании.

Related video

36-летняя американская актриса Меган Фокс и ее жених "поставили на паузу" подготовку к свадьбе. Об этом пишет US Weekly.

Звезда экрана и музыкант Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) все еще выясняют свое общее будущее, но их роман закончился, а планирование свадьбы приостановлено.

"Меган и MGK пока находятся в перерыве, но все еще общаются. Они очень горячие и холодные", — рассказывает инсайдер издания.

Эпатажная пара, которая обручилась в начале 2022 года, "остановила планирование свадьбы, чтобы поработать над своими проблемами. Их отношения пока достаточно нестабильные".

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Splash News

Ранее источник сообщил, что многодетной маме и Колсону Бейкеру понадобится много времени, чтобы решить все.

"[Меган] не уверена, как обстоят дела с Колсоном, и сейчас все сложно… Они все еще работают над своими отношениями, потому что любовь у них была настоящей. Это не то, что исчезает сразу. Однако им нужен значительный прорыв, чтобы все заработало. Сейчас все витает в воздухе", — рассказывали источники, близкие к знаменитостям.

Ни Меган Фокс, ни ее возлюбленный не комментировали официально домыслов в Сети по поводу своего расставания. Впервые звезда экрана спровоцировала слухи о разрыве с женихом на выходных Суперкубка: она удалила почти все свои публикации в Instagram с бойфрендом, перестала подписываться на него и опубликовала в Instagram лирику Бейонсе, которая намекала на измену: "Вы можете почувствовать вкус нечестности/это у вас во всем".

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Напомним, Меган Фокс на фоне слухов о разрыве с бойфрендом вышла в свет в платье с глубоким декольте.

Также Фокус писал о сложности в отношениях Меган Фокс и ее жениха.